L'Arsenal sembra destinata ad essere la prossima squadra di Massimiliano Allegri, la cui avventura con la Juve si concluderà a fine anno. Come sembra destinata a concludersi quella d Wenger con i Gunners. Il tecnico francese, parlando del suo futuro, non si scompone, ma lancia segnali importanti: “Io penso solo a raggiungere il prossimo livello e migliorami. Gli allenatori competenti cercano sempre di migliorarsi e reinventarsi. La mia preferenza è nota, la sapete, sempre andata all'Arsenal, ma sono abbastanza obiettivo da prendere le decisioni migliori per me e per il club. Poi la società può anche prendere le sue decisioni se vuole e io le rispetterò".