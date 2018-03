Walter Zenga, attuale tecnico del Crotone, ha parlato ai microfoni dell'Ansa dando la propria opinione sul futuro di Gigi Buffon: "Non credo che sia giusto che una leggenda come Gigi lasci la Nazionale con il ricordo di quella partita con la Svezia. Lui merita di uscire come Dino Zoff con un altra coppa in mano". Di riflesso, Zenga appoggia anche l'ipotesi della prosecuzione dell'avventura di Buffon in bianconero anche per la prossima stagione.