Dino Zoff, ex portiere della Juventus con un passato da allenatore della Lazio, parla del match tra bianconeri e biancocelesti a La Gazzetta dello Sport: "Della Juve mi piace tutto. Per la Lazio è perfetto un vocabolo: compattezza. Scudetto? Juve e Napoli hanno qualcosa in più. Per la La­zio è perfetto un vocabolo: compattezza. La Lazio può prendersi la Champions. Inzaghi nuovo allenatore della Juve? Parlarne adesso è assurdo. Certo che Simone sta facendo molto bene, ha un percorso più che avviato e credo che questa annata sarà la sua vera sfida".