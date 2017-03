Partiamo dalla fine e non potrebbe esser altrimenti. Se mi fischiano un calcio di rigore contro al 94° e 20’’ (quando i minuti di recupero erano 4) a caldo sarei il primo ad imbestialirmi, a contorcermi, a voler entrare in campo per urlare tutta la mia rabbia, la mia indignazione. Se perdo una partita al 97° dopo aver lottato, resistito, difendendomi con grande umiltàSe poi però, a freddo, mi viene fatto notare che i minuti di recupero sono stati giustamente prolungati di ulteriori 30’’ per l’, che il rigore (anche se crudele) ci poteva stare perchéallora a quel punto non mi può che restare solo la delusione, perché la sconfitta c’è tutta e protestare vuol dire solamenteal Milan per uscire indenne dallo Juventus Stadium. Il calcio a volte (basti ripensare a Barcellona PSG dei giorni scorsi) è semplicemente crudele.- Ovviamente nel post-partita invece si è scatenato l’inferno deglidi professione, clima da caccia alle streghe destinato a continuare anche nei prossimi giorni, per salvare l'interesse intorno al campionato, ovvio.Giornalisti, tifosi, personaggi di assoluta fama mediatica. Non si è salvato nessuno.Nessuno di questi che abbia avuto la correttezza di analizzare gli episodi nel complesso e di ricordare che inoltre nella gara di andatasullo 0 a 0; episodio determinante poi per la sconfitta di 1 a 0 subita dalla Vecchia Signora.Eppure, quando tra qualche mese o anno verranno ricordati, nessuno darà ragione ai bianconeri ma si citerà ilCi potete giurare. E’ da sempre così. I campionati sono perfettamente regolari solamente quando è la Juve a non vincerli. Se la squadra bianconera invece vince, semplicemente perché nettamente la più forte ed anche se si vanno ad analizzare nel dettaglio gli episodi i torti sono superiori persino ai favori, il campionato è falsato.@stefanodiscreti