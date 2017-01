Chi mena per primo, mena due volte



Un vecchio detto dice che chi colpisce per primo, colpisce due volte.

La Juventus a trazione offensiva partorita da Allegri contro la Lazio ha tramortito in maniera imperiosa la squadra biancoceleste allenata da Simone Inzaghi attaccandola sin dall'inizio e mettendola praticamente KO subito, senza possibilità di replica.

A conferma che quando in rosa si ha il punto di forza nel reparto offensivo bisogna insistere proprio nella ricerca del miglior sistema di gioco per schierarne contemporaneamente più interpreti possibili, perchè la miglior difesa a volte è proprio l'attacco.



Meno centrocampo, più attacco



Può esser solo un caso che nel momento in cui la squadra juventina ha limitato il reparto più debole (il centrocampo) puntando forte invece sul suo reparto migliore (l'attacco) è venuta fuori una delle migliori prestazioni stagionali?

Non lo pensiamo assolutamente, anche se una sola partita non basta per trarre conclusioni definitive.

Forse la Juventus vista all'opera contro la Lazio non potrà giocare sempre, soprattutto contro determinate squadre, ma l'avversario di turno, qualsiasi esso sia, dinanzi ad un parco attaccanti così forte e variegato sicuramente ha molti più problemi a pensare come evitare di subire gol piuttosto che vantaggi tattici dallo sfruttare gli sbilanciamenti bianconeri.

La strada è quella giusta. Vedere giocare insieme Dybala, Pjanic e Higuain è uno spettacolo, Cuadrado poi è la variabile impazzita mentre Mandzukic è sempre più il beniamino dei tifosi della Juve per il modo in cui interpreta ogni singola partita, a prescindere dal ruolo in cui viene schierato.



Inter più rimpianti di Roma e Napoli



Le inseguitrici continuano a non perdere colpi a conferma del fatto che, nonostante lo strapotere tecnico, la Juventus non dovrà mai abbassare la guardia soprattutto quando arriveranno gli impegni fisici e mentali della Champions League.

Roma e Napoli stanno disputando un campionato anche ben oltre le proprie possibilità.

Se pensiamo che la Roma ha iniziato la stagione con un trauma pazzesco ovvero l'eliminazione clamorosa contro il Porto nei preliminari di Champions League e il Napoli si è trovato a rimpiazzare prima Higuain e poi il suo sostituto Milik e nonostante tutto sono ancora lì a distanza ridotta dalla Juventus possiamo solo fare un applauso ad entrambe le formazioni che, per i loro mezzi a disposizione, stanno disputando una stagione strepitosa.

Chi invece, soprattutto dopo l'arrivo di Pioli, può vantare rimpianti per come ha "buttato via" la prima parte della stagione è sicuramente l'Inter.

La squadra c'è e partita dopo partita sta acquisendo una mentalità da primi posti.

Ad analizzare sulla carta la forza delle singole rose, dopo la Juve verrebbe proprio l'Inter che nei prossimi mesi potrà sicuramente sfruttare gli impegni europei delle tre squadre che la precedono in classifica.

Se i neroazzurri non buttano via l'ultima parte della stagione come fatto invece nella prima, Roma e Napoli probabilmente dovranno più impegnarsi a guardarsi le spalle che a sognare di raggiungere il duo delle meraviglie in HD Higuain - Dybala.