Benedikt Howedes, difensore dello Schalke 04 e campione del mondo con la Germania a Brasile 2014. L'ingaggio del polivalente difensore rientra nel discorso "opportunità di mercato" più volte ribadito in questa rubrica. Inutile spendere male e comprare tanto per fare numero presi dalla frenesia delle lacune evidenziate dalla rosa; se invece arriva l'occasione giusta va presa subito al volo. E Marotta, nello specifico, è arrivato prima di tutti sul giocatore, ormai scontento di rimanere in patria e volenteroso di provare, dopo tanti anni di fedele militanza, una nuova esperienza internazionale.



REUTER O KOHLER? - I tedeschi, tradizionalmente, si sono sempre ben ambientati alla Juventus.

Poi se Howedes sarà un Reuter o un Kohler in maglia bianconera lo potremo valutare solamente nel tempo. Di sicuro il possente difensore tedesco può ricoprire tutti i ruoli difensivi indistintamente:

terzino destro, centrale di difesa e all'occorrenza anche terzino sinistro. Proprio il rincalzo che serviva per tappare le falle generate dall'invecchiamento del reparto e dalle cessioni di Dani Alves e Bonucci. Unica controindicazione ad oggi la predisposizione agli infortuni del roccioso difensore negli ultimi 2 anni; ma anche Khedira era arrivato in bianconero con pessime statistiche salvo disputare nella scorsa stagione la sua migliore annata da calciatore, sia per qualità di rendimento che per continuità. Il suo ingaggio va sicuramente valutato in maniera positiva soprattutto in ottica di turn-over tra campionato e Champions League.

Per quanto riguarda proprio la Champions League della Juventus che ripartirà ufficialmente il 12 settembre 2017, domani nel corso della rubrica settimanale JDiscreti curata per ilbianconero.com approfondirò il commento sul girone D appena sorteggiato che vedrà la Vecchia Signora impegnata contro Barcellona, Olympiacos e Sporting. Di sicuro,