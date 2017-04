Un'altra prova di forza della Juventus. Dopo il muro alzato mercoledì scorso al Camp Nou e i brividi per il sorteggio Champions di venerdi sarebbe stato facile per chiunque distrarsi e perdere un attimo di vista la realtà, snobbando il Campionato.

Genoa umiliato e sconfitta dell'andata vendicata

Ed invece la Vecchia Signora, in evidente stato di grazia, non fa sconti a nessuno e umilia il Genoa con un severo 4-0 (ma i gol sarebbero potuti esser molti di più) che vendica a pieno la sconfitta dell'andata.

Bene Marchisio, che deve continuare su questa linea se vuole il posto vacante (Khedira squalificato) nella gara di andata Champions contro il Monaco, implacabile Dybala (una rasoiata pazzesca), devastante Mandzukic (non solo il solito encomiabile lavoro a tutto campo ma anche un gol di pregevole fattura) e addirittura testardo Bonucci, che vistosi annullare un gol in condizioni alquanto dubbie (fallo di confusione?) se ne inventa uno da centravanti puro con una discesa da slalomista e un siluro da campione.

È davvero un momento d'oro per la Juventus, una fase in cui le riesce tutto.

Un periodo in cui Allegri non ne sbaglia una, anche se la davanti è evidente che vorrebbe avere qualche alternativa per far rifiatare Higuain & Co.

La speranza, per tutti i tifosi bianconeri, è che questa condizione resti intatta fino a fine stagione per continuare a sognare.

Barcellona, che impresa

Perché anche 'El Clasico' di ieri sera l'ha confermato.

Non sono le avversarie, in Italia e in Europa, della Juventus ad essersi indebolite o altro, è proprio la squadra bianconera ad essere forte, a tratti fortissima. Probabilmente la più forte in assoluto in questo momento.

Se il Barcellona fosse davvero stato una squadra 'cotta', finita, come tanti tifosi e benpensanti rosiconi hanno sostenuto per provare a sminuire l'impresa di Allegri & Co. , sarebbe riuscito ieri sera ad espugnare il Santiago Bernabeu al termine di una partita altamente sconsigliata ai deboli di cuore?

Quest'ultima sfida invece non fa altro che evidenziare al massimo il capolavoro effettuato dalla BBC e compagni di reparto.

Non aver preso gol dal Barcellona di Messi in 180' e più di gioco complessivo è storia da raccontare un giorno ai nipotini.

Questa Juve d'altronde può segnare un'epoca, l'importante è continuare così.

Questa Juve può fare la storia.