Come anticipato a caldo su ilbianconero.com , la mezza Italia che tifa contro la Juve forse ancor di più di quanto sostiene la propria squadra ha benedetto la scelta Mediaset di mandare Juventus-Barcellona in diretta su Canale 5:sarà tutto esaurito anche sui trespoli.E tutto questo nonostante l'ufficialitá che a partire dalla stagione 2018/2019 l'Italia riotterrá finalmente 4 posti nella massima competizione, come ormai non capitava da tantissimo tempo.Risultato ottenuto esclusivamente per i meriti internazionali conquistati dalla squadra bianconera nel quinquennio 2012-2017.In pratica tutti coloro che la gufano, che la odiano, che la accusano di avere un presidente mafioso, di essere il male d'Italia, di condizionare gli arbitri anche con un solo cenno (vedi caso diffida Pjanic) ecco, tutti questi potranno sognare di tornare a giocare la coppa delle grandi orecchie solo proprio grazie alla Vecchia Signora.Se esistesse un minimo di coerenza nelle tifoserie a senso unico dovrebbero invitare le proprie dirigenze a rinunciare a questo beneficio, figlio esclusivo dei risultati ottenuti dalla squadra bianconera in questi 5 anni.La stessa coerenza mancata che dovrebbe far tranquillamente ammettere a tutti i tifosi nazionali (e non solo agli juventini) che la Juventus da sempre non solo è il traino dei successi mondiali della nazionale degli azzurri ma è anche la squadra più costante in termini di rendimento europeo negli ultimi 40 anni.Entreranno molti soldi nelle casse delle squadre italiane che conquisteranno il pass per la Champions League.Soldi che consentirà loro di programmare al meglio la stagione anche senza l'incubo del turno preliminare.Se questa riforma fosse partita già dalla prossima estate, Roma e Napoli avrebbero già tranquillamente potuto cominciare da subito ad intavolare trattative di mercato di prestigio per dire, senza dover aspettare invece fine Agosto per capire in quale competizione giocheranno e quanti soldi avranno a disposizione per fare il mercato e senza la necessità per questo di sacrificare i Pjanic o gli Higuain per rinnovare la propria rosa.Lazio, Inter, Atalanta e Milan avrebbero garantito un'appassionante lotta per il quarto posto in un campionato noioso, banale, dove gli esiti principali invece sono già praticamente tutti scontati.Non ricordo a memoria una lotta retrocessione finita ancor prima di cominciare il girone di ritorno.Però il problema del calcio italiano resta la Juve, non una serie A inguardabile a 20 squadre...Chissà se adesso almeno a qualcuno non di sponda juventina (1 su 1000?), riflettendo su quanto scritto, verrà voglia non dico di tifare la Juve contro il Barcellona ma almeno di non "gufarla".Il calcio italiano in questo momento è la Juve.Senza i bianconeri, altro che Francia, Russia o Portogallo.Saremmo al livello ranking di Ucraina, Turchia e Repubblica Ceca.