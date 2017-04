Sicuramente non una bella Juve quella vista al San Paolo nella prima delle due sfide a distanza ravvicinata contro il Napoli. D'altronde, la partita dopo le soste per le nazionali nasconde da sempre grandi insidie con giocatori poco allenati e che spesso rientrano solo dopo lunghi viaggi a ridosso della gara.



Turnover quasi ok - Senza più la freccia Pjaca a disposizione nell'arco sostituzioni, Allegri ha fatto riposare Alex Sandro, Cuadrado e Dybala dalla formazione di partenza, rilanciando Marchisio e Asamoah titolari e persino Lemina. Bisogna centellinare al massimo le forze in vista della doppia sfida contro il Barcellona.

Nonostante l'ampio turnover, pur giocando una partita da provinciale, la Juventus quasi non rientrava a Torino con i 3 punti in tasca che avrebbero praticamente decretato la fine della lotta scudetto.

Il gol di Khedira in apertura, arrivato al termine di una splendida triangolazione con Pjanic, ha illuso i bianconeri di riuscire ad ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo.

Ma sinceramente il Napoli ieri sera, pur non avendo giocato la sua migliore partita stagionale, proprio non avrebbe meritato di perdere.

Alla lunga, proprio la mancanza dei titolari in casa Juve si è però fatta sentire perché Lemina ha fatto la differenza in negativo, perché Pjanic gioca indubbiamente meglio se schierato vicino a Khedira e perché Asamoah e Marchisio non hanno replicato il rendimento di quelli che normalmente giocano nell'undici di partenza al loro posto.



Vince solo la Roma ma... - Non che i titolarissimi abbiano fatto tanto meglio, soprattutto in attacco dove Higuain ha evidentemente pagato caro il prezzo dell'emozione oltre che la mancanza di Dybala al suo fianco e dove Mandzukic è sceso in campo in condizioni che, ove fosse stato possibile, ne avrebbero sicuramente consigliato invece l'accomodo in panchina.

Una Juve poco più che sufficiente che però taglia definitivamente fuori dalla lotta scudetto il Napoli.

Quando giochi su più fronti, a volte, anche un pareggio può esser determinante, quasi come fosse una partita a scacchi.

L'unica squadra a trarre beneficio dal pareggio tra Napoli e Juventus è sicuramente la Roma di bomber Dzeko che accorcia sui bianconeri e allunga sui partenopei.

A proposito dei giallorossi però, ma se un episodio solare come il rigore negato all'Empoli per un fuorigioco inesistente, con la conseguente espulsione del portiere giallorosso, fosse avvenuto in apertura di gara a vantaggio della Juventus, oggi di cosa parlerebbe su giornali, in radio e in tv?

È sempre la stessa storia, gli episodi arbitrali fanno scandalo solo quando capitano a favore della Vecchia Signora.

Quello a favore degli altri si nascondono o quasi, quelli pro bianconeri invece si amplificano al massimo perché la polemica fa audience e crea alibi ai perdenti.

E c'è ancora chi ci casca...