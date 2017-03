"Tomas non ha alcun rimorso per aver lasciato il Genoa": a parlare, dalle pagine di Tuttojuve.com, è l'agente di Rincon Norman Capuozzo. "La piazza di Genova - ha proseguito il procuratore del capitano del Venezuela - è stata una grande esperienza per la sua formazione e per la crescita come persona e come giocatore professionista. Ha invece un enorme apprezzamento per il club e gli allenatori da cui ha imparato molto durante la sua permanenza in rossoblù"



Nonostante il poco spazio che il mediano sudamericano sta trovando a Torino, il suo agente non sembra mostrare segni di pentimento riguardo alla scelta fatta lo scorso dicembre dal suo assistito: "Sapevamo fin dall’inizio che si sarebbe trattato di fare bene le cose e di potersi allenare ad un livello più alto, per essere sempre a disposizione del tecnico e dare il meglio in campo“.



Prima di approdare in bianconero, Rincon era stato accostato a molte altre squadre in Serie A ed all'estero, come conferma lo stesso Capuozzo: "Nella scorsa estate c'era stato l'interesse di alcune squadre italiane ed inglesi per il mio assistito, poi nel periodo natalizio ci sono stati contatti con la Juventus che è stata la prima squadra a prendere l'iniziativa, prima che il ragazzo potesse firmare con un altro club importante italiano".