Un'idea che può trasformarsi in realtà. La Juventus a gennaio potrebbe intervenire sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri, Marotta e Paratici valutano l'arrivo di un nuovo centrocampista, una nuova mezzala che possa dar fiato a Khedira e Matuidi. Tuttosport oggi in edicola scrive che André Gomes continua a piacere alla Juventus e gennaio potrebbe finalmente rivelarsi il mese giusto in cui concludere un lungo corteggiamento. L’occasione è rappresentata dal fatto che il centrocampista portoghese continua a languire sull panchina del Barcellona, con il rischio concreto di uscire dai radar della Nazionale portoghese campione d’Europa proprio nei mesi precedenti il Mondiale di Russia.



PIANO - I dirigenti bianconeri hanno già aperto i canali diplomatici con i colleghi catalani e hanno cominciato a proporre un prestito secco rinviando ogni discorso di riscatto a fine stagione. Anche perché la Juventus non potrà utilizzare Gomes in Champions (ha già giocato nella stessa competizione in questa stagione) ma soltanto in campionato.