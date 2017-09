Nella terza giornata di Serie A, la Juventus supera per 3-0 il Chievo, portandosi momentaneamente da sola in testa alla classifica con 9 punti, in attesa degli impegni di Inter, Napoli e Milan (mentre il match della Sampdoria con la Roma è stato rinviato per maltempo). Per i bianconeri si tratta della vittoria numero 22 sui gialloblù, su un totale di 31 partite ufficiali. A decidere il match sono stati un autogol di Hetemaj su punizione di Pjanic (punizione decretata per un fallo di mani dello stesso Hetemaj), una rete di Higuain e una magia di Dybala, entrato nella ripresa al posto di Douglas Costa. In una Juve capitanata da Lichtsteiner, spicca per la prima volta dopo anni l'assenza di almeno uno fra Buffon, Barzagli, Chiellini e Bonucci (ora al Milan), oltre alla presenza di soli due italiani nella formazione di partenza (Rugani e Sturaro, poi a gara in corso è entrato anche Bernardeschi). E ora, per la Juve, è già tempo di pensare alla trasferta di Barcellona: martedì c'è l'esordio nella fase a gironi di Champions League.