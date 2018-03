Mattia De Sciglio, terzino della Juventus, ha parlato a Sky dopo la vittoria di ieri contro l'Atalanta: "La vittoria contro l'Atalanta è un passo importante verso lo scudetto. Vero che è ancora lunga e ci sono gli scontri diretti, ma questa vittoria ci ha dato davvero una grande spinta. Il gol di Dybala contro la Lazio dal punto di vista mentale ci ha dato una spinta ulteriore per credere ancora di più in questo scudetto. Sorteggio di domani? Pensiamo di arrivare fino in fondo in Champions. Ci fosse un derby fra Real e Barcellona non sarebbe male. Scontro Allegri-Benatia? Io conosco bene Allegri, è fatto così. Può scherzare tranquillamente con un giocatore e un minuto dopo richiamarlo subito anche con toni duri se capisce che in quel momento fa il bene della squadra".