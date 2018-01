Prenderà il via domani l'avventura in bianconero di Ferdinando Del Sole, attaccante classe 1998 in arrivo dal Pescara. La Juventus aveva già perfezionato l'acquisto in estate, lasciando poi Del Sole in Abruzzo per la prima parte della stagione (14 presenze in campionato, tre gol in Coppa Italia). Sarà aggregato alla prima squadra per gli allenamenti e verrà impiegato nella Primavera di Dal Canto.