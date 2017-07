La Lazio aspetterà la Supercoppa per vendere Keita, Lotito ha deciso. La Juventus è ancora forte su Keita, potrebbe alzare l'offerta a 22-25 milioni, magari inserendo qualche contropartita tecnica, ma l'Inter rimane alla finestra. Ceduto Perisic allo United (accordo più vicino), Sabatini potrebbe lanciarsi nell'asta per l'esterno senegalese. Come riporta Leggo, il ds Tare potrebbe pescare in Olande l'eventuale sostituto del giocatore. Il ds Tare non smette di guardare in Eredivisie, dove ci sono due profili molto apprezzati: Bart Ramselaar e Gaston Pereiro del Psv Eindhoven. Occhio, però, pure al mercato slavo.