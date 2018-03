Guai in vista per Atletico Madrid e Brasile. Difatti Filipe Luis, terzino sinistro in forza ai colchoneros, è stato costretto a lasciare il campo in barella durante la sfida di Europa League tra i suoi e la Lokomotiv Mosca.

L'entità del problema non è ancor chiara, ma sembra riguardi la caviglia. Resta ora da vedere se verrà chiamato per sostituirlo in nazionale Alex Sandro. Il laterale della Juventus è la prima alternativa nel ruolo per il commissario tecnico verdeoro Tite.