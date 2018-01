Secondo l’emittente argentina Radio La Red, Jorge, commissario tecnico dell', è pronto a riaprire le porte della nazionale a GonzaloL’ex tecnico del Siviglia era infatti ieri presente all’Allianz Stadium per visionare il centravanti juventino, la cui ultima presenza con l’Argentina risale al 9 giugno scorso, amichevole vinta per 1-0 contro il Brasile.​Higuain ieri è rimasto a secco nella vittoria dellasul Genoa, come gli capita oramai da quasi due mesi (ultima rete a Napoli il 1 dicembre), ma nelle ultime settimane le sue prestazioni sono apparse in continua crescita. Sembra così scontata la convocazione per le due amichevoli che l’albiceleste giocherà a marzo contro. Con l’obiettivo, mai celato dall’ex, di essere chiamato per il prossimo mondiale nel quale cercherà di riscattare la finale persa contro la Germania nel 2014.