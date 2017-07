La Juventus avrebbe fatto un sondaggio per il centrocampisti ceco classe '96 Jakub Jankto, che la scorsa stagione è stata una delle sorprese del campionato. Il centrocampista ha realizzato 5 gol più 4 assist all'Udinese e sarebbe un ottimo rinforzo anche in prospettiva per i bianconeri, secondo Sportmediaset.