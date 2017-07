Giornata di incontri in casa Juventus per Fabio Paratici che, proprio in queste ore, è a colloquio con Donato Di Campli. Sul tavolo il futuro di Andrea Favilli, attaccante classe '97 riscattato dall'Ascoli ma che la società bianconera controlla. Un incontro importante, quello tra il dirigente bianconero e l'agente del calciatore, utile per valutare le richieste pervenute per Favilli e decidere quale accettare, lo riporta Sky Sport.