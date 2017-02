Finalmente ci siamo: questa sera alle 20.45 presso lo Juventus Stadium di Torino va in scena Juve-Inter, il derby d'Italia, sfida valida per il posticipo della 23esima giornata di Serie A. Quella tra bianconeri e nerazzurri è una delle sfide più sentite di tutto il campionato, per una rivalità da sempre fortissima e acuita dagli episodi del 1998 e da Calciopoli.



In questo momento si tratta di una sfida al vertice, tra la prima e la quarta forza del campionato: la squadra di Allegri si presenta con un maxi filotto di 27 partite vinte in casa, durante le quali ha lasciato agli avversari la miseria di nove reti, mentre quella di Pioli è reduce da sette vittorie consecutive in campionato, anche se ha perso in settimana nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Tuttavia i nerazzurri credono nell'impresa, dopo aver già battuto la Juve all'andata a San Siro con de Boer in panchina, per continuare l'inseguimento la terzo posto e, chissà, magari anche a qualcosa in più. Dal canto suo la Vecchia Signora vuole continuare la marcia trionfale che potrebbe portarla al sesto scudetto consecutivo.



In casa bianconera si registra la volontà da parte di Allegri di confermare il 4-2-3-1 ammirato nelle ultime uscite: Higuain dunque unica punta, supportato da Cuadrado, Mandzukic e Dybala contemporaneamente, con Pjanic in cabina di regia con Khedira. L'Inter risponde con un modulo speculare: a supporto di Icardi ci saranno Joao Mario, Candreva e Perisic, a centrocampo il neo acquisto Gagliardini con Brozovic. Si tratta del 168esimo derby d’Italia: Juventus avanti finora per 79 vittorie a 46, 42 i pareggi, anche se i nerazzurri sono stati i primi a battere la Juve allo Stadium nel massimo campionato, nel 2012. Occhio a Mauro Icardi, che ha nella Juve la sua vittima preferita in Serie A.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri



INTER (3-4-2-1): Handanovic; Murillo, Medel, Miranda; Candreva, Gagliardini, Brozovic, D'Ambrosio; Joao Mario, Perisic; Icardi. All. Pioli