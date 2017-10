Doveva essere la gara della rinascita, invece, alla Juve, il derby Primavera lascia gli stessi dubbi e le stesse problematiche viste nelle altre gare. Vince il Toro e vince con merito, con un rosso che ha sicuramente inciso, ma che non influisce sulle sensazioni che la squadra ha trasmesso nel corso della gara. Senza la doccia anticipata per Kameraj, probabilmente, la gara si sarebbe diretta verso uno statico 0-0. Comunque non il risultato di cui la compagine bianconera aveva bisogno oggi. Doveroso, quindi, provare a capire cosa non va, accendendo i riflettori sugli aspetti da sistemare presto e ad ogni costo. Sottolineando che, nel settore giovanile della Vecchia Signora, questa Primavera in difficoltà è una nota stonata. L'unica.



