Kwadwo Asamoah ha parlato della stagione della Juventus e dei benefici che possono derivare dal nuovo modulo: ''Stiamo utilizzando uno schema nuovo e stiamo facendo bene, ci troviamo bene in campo. Stiamo giocando bene in fase offensiva e anche in fase difensiva. Io sono contento della continuità che sto trovando, perché mi da forza, confidenza e anche la fiducia che prima mi mancava. I cali di tensione? Manca un po' di attenzione in tutto, soprattutto nei secondi tempi ed è per questo che noi ci alleniamo sempre per migliorare. In Champions non si può sbagliare tanto, giochi contro squadre di qualità e con velocità in attacco e rischi di concedere delle opportunità nelle quali può succedere di tutto''.