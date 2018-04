La netta sconfitta col Real Madrid in Champions League spinge la Juventus a rivoluzionare la squadra sul mercato in vista della prossima stagione.



TUTTI I NOMI - Sul taccuino a centrocampo ci sono Emre Can (Liverpool), Pellegrini (Roma), Cristante (Atalanta), Milinkovic (Lazio), Rabiot (PSG) e Ramsey (Arsenal). In difesa arriveranno Caldara e Spinazzola dall'Atalanta, occhi sui centrali Gimenez (Atletico Madrid) e Sokratis (Borussia Dortmund). Per quanto riguarda i terzini, a sinistra piacciono Bernat (Bayern Monaco), Gayà (Valencia), Digne (Barcellona) ed Hector (Colonia); sulla destra Bellerin (Arsenal), Meunier (PSG) e Florenzi (Roma), ma il favorito è Darmian del Manchester United. A cui la Juve bussa anche per l'attaccante Martial. Il Corriere dello Sport aggiunge il nome di Griezmann (Atletico Madrid) in alternativa a Cavani (PSG).



DESCHAMPS SU MARTIAL - Il ct della Francia, Deschamps commenta a Tuttosport: "Se Martial mi chiederà un parere sulla Juve, glielo darò come ho fatto con Matuidi, ma tocca ai calciatori decidere e il Manchester United non vuole cederlo".