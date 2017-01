La Juventus cerca un altro centrocampista sul mercato. Offerti 3 milioni al Wolfsburg per il prestito di Luiz Gustavo con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, ma il club tedesco vuole cedere il mediano brasiliano a titolo definitivo o almeno con un obbligo di riscatto. Dopo il torneo sudamericano sub 20, il giovane regista uruguaiano Rodrigo Bentancur arriverà a Torino per sottoporsi alle visite mediche, ma poi tornerà al Boca Juniors, dove resterà fino a giugno. Non si muove a stagione in corso nemmeno il francese del Lione, Tolisso. Così i dirigenti bianconeri si cautelano togliendo per il momento dal mercato Hernanes, richiesto dal Genoa da dove è già arrivato Rincon.



JUVE SU LEANDRO PAREDES - Inoltre la Juve sarebbe tornata su Leandro Paredes. In corso Galileo Ferraris non confermano, ma il regista argentino è destinato a lasciare la Roma. Che lo valuta 30 milioni (25 milioni più 5 di bonus). Sulle sue tracce ci sono pure diversi club inglesi come Leicester, Everton, Liverpool, Arsenal, Tottenham e West Ham.



ROMA TRA BADELJ, DONSAH E KESSIE - Se Paredes partisse subito, la Roma cercherebbe di prendere Donsah dal Bologna oltre a Grenier, già arrivato in prestito dal Lione. Intanto ieri il ds Massara ha incontrato l'Atalanta per Kessie, offrendo in cambio due giovani della Primavera: il difensore Marchizza e l'attaccante Tumminello. La strategia dei giallorossi è di lasciare Kessie a Bergamo fino al termine della stagione in modo da battere la concorrenza di Chelsea e PSG. Un'altra pista porta al mediano croato della Fiorentina, Badelj, il cui agente è atteso domani in Italia.