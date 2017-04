Il legame tra i tifosi del Genoa ed il Barcellona risale a quasi trent'anni fa, più precisamente al 10 maggio 1989.



La squadra catalana si gioca la Coppa delle Coppe a Berna contro la Sampdoria e i sostenitori del Grifone non possono che tifare contro gli odiati cugini. Il gufaggio rossoblu funziona, visto che i blaugrana si impongono 2-0 sui blucerchiati. Tre anni più tardi la rivincita di Wembley, questa volta in Coppa Campioni, non permette alla Samp di prendersi la vendetta ma consente viceversa ai genoani di aumentare la propria riconoscenza nei confronti dei barcellonisti.



Oggi che quei tempi di fasti europei son ben lontani, soprattutto per Genoa e Sampdoria, i tifosi rossoblu vogliono comunque rinsaldare il proprio appoggio ai colori blaugrana. E per farlo sosterranno il difficile tentativo di rimonta dei ragazzi di Luis Enrique impegnati domani sera contro la Juventus, curiosamente prossimo avversario in campionato proprio di Burdisso e compagni.



Dopo aver assistito alla gara d'andata a Torino, gli iscritti del club Grifoni Barcelona hanno infatti annunciato che saranno presenti anche al Camp Nou.



Un aiuto in più per i catalani nel loro tentativo di remuntada.