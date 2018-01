Questa sera all'Allianz Stadium sarà la diciottesima volta che Torino e Juventus si affrontano in una partita di Coppa Italia. Il bilancio è favore alla formazione bianconera, anche se la bilancia non pende nelle stesso modo del campionato: sono infatti 8 le vittorie della Juve, 5 quelle del Toro e 4 i pareggi. L'ultimo precedente risale al dicembre 2015: negli ottavi di finale la formazione di Allegri dominò per tutta la partita quella di Ventura battendola per 4-0 (gol di Zaza, Pogba e doppietta di Dybala), un risultato che sarebbe potuto essere anche più ampio. Quella sconfitta diede il via ad una crisi da cui il Torino non seppe più uscire e a fine stagione Ventura lasciò la panchina granata.



L'ultimo successo del Torino risale invece alla stagione 1987/1988: 2-0 nella semifinale di andata con gol di Tullio Gritti e Ezio Rossi. Al ritorno la Juventus vinse 2-1 ma in finale andarono i granata. Finale che il Toro conquistò anche nel 1993 (vincendo poi la manifestazione) grazie ad un doppio pareggio, sempre in semifinale, nel derby: 1-1 all'andata in casa (gol di Roberto Baggio e Poggi), 2-2 fuori casa al ritorno (vantaggio bianconero con Vialli, rimonta granata con Silenzi e Gargo, definitivo 2-2 al 90' di Camani).