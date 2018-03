Ordinaria amministrazione per la Juve con un Dybala sugli scudi e una catena di destra (De Sciglio più Douglas Costa) tirata a lucido. Basta poco contro l'Udinese per la truppa di Max Allegri, aspettando il Napoli e il recupero con l'Atalanta la vetta si avvicina. Queste le pagelle di Calciomercato.com.

Juventus-Udinese 2-0

JUVENTUS

SZCZESNY 6: in avvio fa buona guardia

DE SCIGLIO 7: insuperabile dietro, spinge con qualità.

RUGANI 6.5: Maxi Lopez non lo impensierisce mai

CHIELLINI 6.5: comincia con un duro giallo in ritardo su Jankto, poi domina per novanta minuti.

ASAMOAH 6: meno continuo delle ultime prestazioni, ma non delude nemmeno in questa occasione

KHEDIRA 6: Fofana parte forte, poi torna in controllo della sua zona di campo (62' MATUIDI 6: mezz'ora a buon ritmo)

MARCHISIO 6: tiene la posizione e fa riparte l'azione con ordine

STURARO 6: poco coinvolto, mette a disposizione della squadra tutta la sua grinta

DOUGLAS COSTA 7: regala giocate spettacolari, sempre più importante per questa squadra (88' BENTANCUR ng).

DYBALA 7.5: segna una punizione meravigliosa, si guadagna un rigore e lo regala al Pipita. È tornato, ma il meglio forse deve ancora venire.

HIGUAIN 6: non è fluido nei movimenti, si vede che non è ancora al meglio. Ma prova a partecipare all'azione, pur sbagliando il secondo rigore consecutivo trova un assist da maestro per Dybala. Esce osannato dal pubblico dello Stadium (73' MANDZUKIC 6: uno spezzone per riprendere ritmo)

All. ALLEGRI 6.5: cambia tanto, rischia niente e tiene un ritmo forsennato in termini di risultati. Da Marassi in poi solo vittorie e un pareggio, subendo appena un gol. E ritrova Dybala...

UDINESE

BIZZARRI 6.5: non può nulla sulla punizione di Dybala, induce all'errore Higuain dal dischetto.

NUYTINCK 5.5: se puntato va in difficoltà, molto meglio sulle palle alte.

ANGELLA 4.5: lento, macchinoso e falloso.

SAMIR 5.5: non è un cliente semplice Douglas Costa.

WIDMER 6: spinge con la consueta continuità.

BARAK 5.5: è un bel motorino ma che gira a vuoto (70' BALIC 6.5: entra benissimo in partita).

BEHRAMI 6: con esperienza guida un centrocampo giovane e di grande prospettiva (76' DE PAUL ng).

FOFANA 6.5: in avvio è il più intraprendente, lentamente sta riavvicinando la condizione della passata stagione mostrata prima dell'infortunio subito proprio contro la Juve.

ALI ADNAN 5.5: in difficoltà con De Sciglio.

JANKTO 6: una posizione che gli permette di svariare alle spalle della punta, la cosa migliore è lo spunto che obbliga Chiellini al fallo da ammonizione.

MAXI LOPEZ 5: inesistente (61' PERICA 5.5: qualche sportellata e poco più).

All. ODDO 5.5: l'Udinese parte bene poi si scioglie. La favola è già finita?

@NicolaBalice