Nella 28esima giornata di Serie A, la Juventus ospita l'Udinese all'Allianz Stadium di Torino. Reduce dall'impresa di Wembley contro il Tottenham, in Champions League, e in attesa del recupero di mercoledì con l'Atalanta, la squadra di Max Allegri cerca contro i friulani di Massimo Oddo punti preziosi per la lotta scudetto con il Napoli, impegnato questa sera contro l'Inter. Fra Juve e Udinese esistono 94 precedenti in gare ufficiali, con un bilancio di 61 vittorie per i torinesi, 21 pareggi e 12 vittorie dell'Udinese. Per quanto riguarda il computo delle reti, la Juventus ne ha segnate 189, i friulani 74. L'ultima vittoria dei padroni di casa risale alla scorsa stagione, un 2-1 firmato Dybala (doppietta, in risposta al gol di Jankto), l'ultimo successo degli ospiti è l'1-0 della prima giornata della Serie A 2015-16 (rete di Thereau), mentre per trovare l'ultimo pareggio bisogna tornare addirittura al 18 marzo del 1990: 1-1, gol di Branca per l'Udinese e Zavarov per la Juve. Oggi tutti in campo alle 15, arbitra Giacomelli di Trieste.



Di seguito le formazioni ufficiali:



Juventus: Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Asamoah; Khedira, Marchisio, Sturaro; D. Costa, Higuain, Dybala.



Udinese: Bizzarri; Nuytinck, Angella, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Fofana, Alì Adnan; Jankto; Maxi Lopez..