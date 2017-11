Rita Guarino, tecnico della Juventus Women - prima squadra femminile bianconera - ha parlato dopo la vittoria contro il Verona che ha consolidato il primo posto in Serie A: “Era una partita come me l’aspettavo, loro sono una squadra molto combattiva, sapevo che avrebbero sfruttato la loro fisicità per tentare di metterci in difficoltà. Abbiamo trovato diverse soluzioni per offendere, ma ci è mancato negli ultimi 20 metri qualcosa in più per affondare il colpo. Abbiamo una rosa ampia, composta da giocatrici valide, chi va in campo è sempre all’altezza. Aver sofferto così tanto è un test che ci consente di capire che fino in fondo possiamo lottare e non mollare mai. Brescia e Fiorentina sono sempre le avversarie che punteranno a vincere il titolo, noi non dovremo mai perdere punti. Se mi aspettavo di essere in vetta alla classifica dopo 4 partite? Noi prepariamo ogni partita per vincere. Perché Rosucci fuori? Scelta tecnica e anche strategica, le partite durano 90 minuti”.