L'ex portiere della Germania e del Bayern Monaco, Oliver Kahn, ha commentato ai microfoni di Sport Bild l'ultima stagione di Gigi Buffon e la decisione, secondo lui sbagliata, di non ritirarsi già alla fine della scorsa stagione.



SE SI FOSSE RITIRATO... - "Non è facile capire quando smettere. Se si fosse ritirato prima si sarebbe risparmiato l'eliminazione con la Svezia e quest'ultima delusione col Real Madrid, ma è spinto dalla voglia di raggiungere sempre nuovi record e dal sogno di vincere la Champions League".



IL MOMENTO GIUSTO - "Io avrei potuto giocare altri 2-3 anni, ma per cosa? Anche Lahm è stato perfetto nella decisione. Se non riesci a individuare il momento giusto per fermarti il distacco poi fa davvero male. Io suggerirei a Buffon di smettere, è stato campione del mondo, è stato il portiere più forte del mondo, questo conta, non il cartellino rosso col Real o il fatto che non abbia vinto la Champions"