Ricardo Kakà, trequartista che ha dato l'addio a Orlando e alla MLS, ha scelto le 5 partite della sua vita. Queste le scelte del brasiliano ex Milan:



- Brasile-Germania 2-0 nel 2002 ("Entrai a 5' dalla fine, a malapena toccai il pallone. Ero vicino all'arbitro quando fischiò la fine. E' stato uno dei migliori momenti della mia carriera, essere campione con il Brasile a soli 20 anni").



- Milan-Liverpool 3-3 nel 2005 ( "Ancora non so come fece il Liverpool a pareggiare in 6 minuti").



- Milan-Liverpool 2-1 nel 2007 ( "fu la rivincita. Stavamo vincendo 2-0 quando Kuyt segnò all'89' e notai della tensione. Avremmo perso di nuovo? Per fortuna non fu così").



- Francia-Brasile 1-0 nel 2006



- Milan-Boca 4-2 nel 2007