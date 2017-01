Non c'è dubbio che la vicenda riguardante Nikola Kalinic è la vicenda che tiene banco alla Fiorentina. Tramite Radio Blu emergono alcuni dettagli importanti che lo riguardano. Alle condizioni attuali non vuol andare in Cina al Tianjin Quanjian: vuole un contratto da 15 milioni di euro netti all'anno per andare in Oriente. Qualora i cinesi non rilanciassero, a giugno chiederà comunque alla società viola di essere ceduto per andare in Spagna o in Inghilterra.