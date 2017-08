FANTACALCIOMERCATO

Nikola. L'attaccante croato di proprietà della Fiorentina vuole solo il trasferimento in rossonero e oggi - come riporta Sky Sport -(come fatto da Federico Bernardeschi prima di approdare alla Juve). Kalinic, come ieri, non è presente all'allenamento diretto da Stefano Pioli in vista dell'esordio di campionato contro l'Inter. Il motivo?alla Fiorentina perché stressato dal mercato. Il croato non vuole più allenarsi con la Fiorentina e aspetta solo il trasferimento in rossonero.. Ieri c'è stato un incontro tra il direttore generale viola Corvino e Fali Ramadani, che cura gli interessi di Nikola Kalinic., l'accordo sulle cifre è vicino, ma vanno limati ancora alcuni dettagli., oggi sono previsti nuovi contatti per sbloccare la trattativa. L'auspicio di Kalinic è che durante questi 5 giorni di riposo chiesti dalla Fiorentina, l'affare vada in porto. Il croato aspetta il Milan, la società rossonera continua a lavorare, come dichiarato ieri sera dall'amministratore delegato Marco Fassone: "Lavori in corso". Lavori in corso, con l'Everton sullo sfondo: il club inglese ha messo sul piatto una proposta da 29 milioni di euro.