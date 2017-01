Nikola Kalinic ha detto no alla prima offerta del Tianjin con la Fiorentina, dunque, che non ha ricevuto la faraonica proposta da oltre 40 milioni di euro. E’ innegabile però che ai Della Valle farebbero comodo quei soldi (che sarebbero 50 milioni, ovvero il valore della clausola rescissoria) e anche lo stesso Corvino prenderebbe di buon grado anche la cessione di Kalinic a quelle cifre. Fiorentina, dunque, che continua ad aspettare mentre il Tianjin, come dicevamo anche nei giorni scorsi, tornerà alla carica per l’attaccante croato nei prossimi giorni con un’offerta superiore ai 10 milioni l’anno offerti negli ultimi giorni di dicembre.