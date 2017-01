Furio Valcareggi, procuratore e tifoso della Fiorentina, a Lady Radio parla così del mercato viola: ‘Zaza guadagna tanto perché è bravo e gioca in Nazionale. Se ha fatto male al West Ham Firenze è una grandissima soluzione per rilanciarsi e fossi in lui non avrei assolutamente dubbi sul scegliere la Fiorentina. Sarebbe l'acquisto giusto ma deve stare qua almeno un paio di anni. Non avrebbe senso tenerlo per sei mesi. Kalinic deve accettare, a quelle cifre cosa deve fare? Deve andare, non ci sono dubbi’.