Le manovre intorno a Nikola Kalinic sono già cominciate. E secondo quanto emerge in Turchia, il Direttore Generale del Galatasaray, ovvero l'ex difensore della Juventus, Igor Tudor, vuole convincere il suo connazionale ad accettare il trasferimento in maglia giallorossa.



Un'impresa non certo facile quella di Tudor, anche perché il centravanti della Fiorentina, qualora dovesse lasciare Firenze, sarebbe intenzionato a giocare in un campionato di primo livello come la Premier League inglese o la Bundesliga tedesca.