E' un futuro poco viola quello che La Repubblica, nella sua edizione di Firenze, prospetta per Nikola Kalinic. In questa sessione ormai la sua permanenza, dopo il clamoroso no ai cinesi del Tianjin Quanjian, è più che scontato, anche perché il croato non ha voluto mettere in difficoltà la Fiorentina. Ma al termine di questo campionato sono pronte le valigie: per il quotidiano l’attaccante avrebbe rifiutato la Cina, perché già d’accordo con un’altra società per giugno. Chi dice in Premier, chi la Juventus, magari con Sousa.