Le dinamiche del mercato della Fiorentina continuano a ruotare intorno a quello che potrà essere il futuro dell'attaccante viola Nikola Kalinic, autore ieri di un importante gol nella partita vinta contro la Juventus. Per adesso il giocatore sembra resistere alla tentazione dei soldi offerti dai cinesi del Tianjin Quanjian, ma una decisione definitiva dovrà arrivare in questa settimana,considerando anche il fatto che lo stesso giocatore avrà più tempo per riflettere sul da farsi poiché sarà squalificato per la prossima gara di campionato contro il Chievo. Insomma, prima si sapranno le sue decisioni, e prima ancora potrà decollare il mercato dei gigliati, che al momento ha visto solo l'arrivo del portiere Marco Sportiello dall'Atalanta.