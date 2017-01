Nikola Kalinic vuole restare a Firenze e ha ribadito la sua intenzione di non andare in Cina nonostante l’offerta faraonica. Nelle ultime ore si era tornati a parlare di un possibile nuovo assalto da parte del Tianjin pronto anche a pagare la clausola da 50 milioni di euro alla Fiorentina, ma il problema non è convincere i Della Valle ma il giocatore che, come riporta Radio Blu, ha nuovamente ribadito la sua volontà di restare a Firenze. A giugno poi si aprirà un nuovo capitolo perché Kalinic chiederà alla Fiorentina di essere ceduto e di provare nuove esperienze, magari rimanendo in Italia, campionato in cui si è trovato molto bene.