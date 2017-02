Seguito dalla futura proprietà cinese del Milan che lo aveva inserito tra i potenziali obiettivi della prossima estate, Harry Kane è fortemente intenzionato a restare a vita al Tottenham, come ha confermato lo stesso attaccante a TalkSport: "La cosa più importante è il successo del club, abbiamo una squadra giovane e un allenatore giovane, è fantastico. Tra due anni avremo un nuovo stadio e un nuovo centro d'allenamento. Futuro? Tutto dipende da come mi sento con il club, finché continua così non vedo perché non potrei chiudere la carriera qui. Certe persone sono spinte dal desiderio di fare più soldi, ma non è il mio caso. Io voglio vincere e sono felice al Tottenham".