Ha già giocato, ma il momento delle presentazioni è adesso. Ed è un Moise Kean molto sicuro quello che si fa conoscere dal Verona: "Sono cresciuto con una mentalità vincente e questo me l’ha insegnato la Juventus. Spero di trasmetterla ai miei compagni. Ho 17 anni, ho tanto da migliorare e le voci che circolano su di me fanno parte del gioco. Mi alleno ogni giorno per guadagnarmi un posto in questa squadra. Il gruppo mi ha accolto molto bene, ho un ottimo rapporto con tutti. Pecchia mi ha chiesto di fare gol e di aiutare la squadra. Pazzini? È un grandissimo attaccante come lo è Higuain. Da lui posso solo imparare".



Sicuro e maturo, l'attaccante classe 2000 in prestito dalla Juve: "Io bad boy? I giornali fanno il loro lavoro. Io inseguo solo il mio segno. Balotelli mi piace come gioca, da rivedere invece quello che fa fuori dal campo. Raiola mi ha detto di venire a Verona e di spaccare tutto".