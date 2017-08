Gli ultimi giorni di mercato lo vedranno in vetrina. Tutti pazzi per Keita Balde, la stellina classe '95 della Lazio che viene da una stagione sontuosa... ma non gioca più. Chiaro, più di qualcosa si è rotto con la società tra un mancato rinnovo e un accordo che (per ora...) non arriva con la Juventus. Il desiderio primario di Keita che non è andato a fondo nei dialoghi con il Napoli oltre un mese fa; ma anche il Milan ha fatto più di un sondaggio. Un vero e proprio assalto al gioiello senegalese.



IL RETROSCENA - Quando è nata l'idea Lucas Biglia, il Milan ha formulato una proposta che aveva convinto Lotito: pronti poco meno di 50 milioni di euro per l'argentino e Keita, un pacchetto di giocatori in scadenza nel 2018 ma con grandi qualità che avrebbero soddisfatto Montella. Tutto disegnato, Lazio d'accordo e strada segnata. Non fosse che Mirabelli e Fassone non hanno trovato l'intesa con Keita: tante, tantissime le telefonate ricevute dall'agente Roberto Calenda da più club, il Milan ha fatto sul serio a giugno inoltrato. Adesso ha capito che il muro è troppo alto, inutile o quasi andare oltre. Perché la Juve è ancora convinta di spingere su Keita... al momento giusto, pausa strategia alla ricerca della valutazione giusta. E con il Milan che poteva essere il suo destino, più di un'Inter che non ha mai fatto seguire i fatti ai dialoghi con le parti.