Tre dita al cielo, la faccia sorridente di chi ha scagliato con forza e precisione il pallone alle spalle di Handanovic e ha messo a posto il proprio futuro. Lucas Biglia e la Lazio sono vicini al rinnovo, come ha dichiarato Igli Tare prima della sconfitta contro il Chievo in campionato. Dopo la quale è successo di tutto con un tifoso, reagendo a sputi e insulti scagliati dalla Tribuna Montemario. Una parentesi per il capitano biancoceleste già dimenticata, ora il Principito si gode il passaggio del turno in Coppa Italia e quel nuovo ingaggio da 2,8 milioni di euro a stagione fino al 2021.



LA FACCIA SCORBUTICA DELLA LAZIO - Non c'è solo chi sorride, però, in casa laziale. Già, c'è anche Keita Baldé che, come riporta il Messaggero, ha rifiutato la convocazione in Coppa Italia contro l'Inter. Inzaghi, in conferenza stampa, lo ha messo spalle al muro: "Tutti convocati, abbiamo bisogno di tutti". Niente, il senegalese non si è visto (ufficialmente per problemi aerei). Il tecnico si è infuriato per questa assenza, visto che lo ha sempre coccolato e riaccolto come un figliol prodigo dopo un'estate difficile, e anche lo spogliatoio difficilmente lo perdonerà. Ennesimo caso Keita nella Lazio. L'altra faccia dei biancocelesti.