. A detta di, Lucase lasono vicini alla fumata bianca per il rinnovo: "Abbiamo avuto un incontro ed è stato positivo, abbiamo incontrato lui e il suo agente e a questo punto ci credo. Siamo a buon punto". Il nervosismo del capitano biancoceleste è dettato solo dal campo e...da un tifoso. Al termine della sconfitta con il Chievo Verona , all'uscita dal campo, un tifoso dalla tribuna Montemario ha attaccato pesantementesputandogli, il quale, come riporta Sportmediaset,. Sceso nel tunnel che porta agli spogliatoi, le urla del tifoso non si sono placate, tanto che il regista della Lazio è nuovamente uscito per andargli incontro: anche in questo caso è stato fermato dai membri dello staff.Ma non Tounkara, che in tribuna si fa giustizia da solo e si scaglia contro il tifoso. facendo nascere una collutazione. Momento caldo in casa Lazio.