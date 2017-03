Sami Khedira è un perno insostituibile del centrocampo della Juventus di questa stagione. Ora che i problemi fisici sono alle spalle, non si pone confini, come riportato in un'intervista a Repubblica: "E' un dovere provare a fare il Triplete, potrebbe essere la stagione buona. In campionato siamo messi bene, in Coppa Italia anche. Per vincere la Champions servono stabilità ma anche forma e fortuna: è una combinazione di fattori. Di sicuro la qualità c’è, come lo spirito di squadra".



RENDIMENTO ALTISSIMO - Sulla propria condizione fisica e mentale il tedesco dice: "Ho avuto difficoltà a livello mentale e spirituale, ma ne sono uscito anche affidandomi a persone preparate. Mi confronto continuamente con il mio corpo e dedico giorno e notte al mio lavoro: non è un caso che questa sia la stagione in cui sto giocando di più".



ETICA ITALIANA - La cultura del lavoro italiana, soprattutto se paragonata a quella tedesca, viene spesso criticata, ma Khedira non è completamente d'accordo: "Ho imparato la flessibilità tattica, ma qui si lavora duro sotto ogni aspetto, con precisione, senza lasciare nulla al caso e questo mi ha sorpreso, non si pensa che l’Italia sia così. Gli italiani hanno questa reputazione legata alla dolce vita, mentre i tedeschi sono considerati più severi.Tuttavia è solo un pregiudizio. Qui gli allenamenti sono molto intensi. Ma se noi tedeschi imparassimo a concederci qualche piacere, aiuteremmo la nostra creatività e miglioreremmo la nostra reputazione".



FUTURO A STELLE E STRISCE - Per quanto riguarda le proprie intenzioni future, poi, il centrocampista classe '87 sorprende: "Andrò in America, ma non adesso: voglio giocare ad alto livello per diversi anni ancora. Voglio vincere la Champions, voglio difendere il titolo mondiale con la Germania e tutto questo non sarebbe possibile andando in Usa o in Cina. Guadagno bene anche qui, tra l’altro".