Jürgen Klopp ha parlato, stando a quanto riportato dai media inglesi, del presunto interesse del Liverpool per Oxlade-Chamberlain. Il tecnico tedesco ha smentito categoricamente qualsiasi tipo di trattativa per il giocatore dell'Arsenal: ''Solitamente non parlo dei rumors di calciomercato, ma posso fare un'eccezione. Questa voce di mercato non ha alcun senso, è totalmente priva di fondamento''.