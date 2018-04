Nuovi, preoccupanti, aggiornamenti sulle condizioni di Emre Can. Ieri, nella conferenza stampa della vigilia di Manchester City-Liverpool, Jurgen Klopp si era dimostrato abbastanza ottimista, anche se non aveva fissato una data precisa per il rientro in campo del centrocampista tedesco. Oggi, lo stesso allenatore dei Reds, è stato più pessimista nelle parole rilasciate a Sky Sport De: "Stagione finita per Emre? Sì. E mancheranno anche Lallana e Matip. Quando in poche settimane perdi tre giocatori, ovviamente non è una cosa positiva".



LA JUVE ASPETTA - L'infortunio alla schiena rischia di costare a Emre Can anche il Mondiale e arriva in un momento decisivo per il suo futuro, con la Juventus che aspetta nel giro di una settimana una risposta definitiva all'offerta presentata lo scorso gennaio. I bianconeri hanno proposto all'ex Bayern Monaco un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno da circa cinque milioni di euro a stagione di ingaggio, manca solo la firma del giocatore per ufficializzare l'accordo.