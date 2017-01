È ufficiale: il PSG cerca rinforzi e torna a spaventare ogni concorrente. Lo conferma Patrick Kluivert, direttore sportivo dei transalpini, che durante la trasferta tunisina è stato avvicinato dall'Equipe e ha colto l'occasione, in questo modo, di avvisare indirettamente tutte le altre squadre: "Questa finestra di mercato, lo sapete, è molto difficile, noi cerchiamo comunque di prendere un attaccante.".



I colpi Julian Draxler e Giovani Lo Celso non hanno soddisfatto lo sceicco Al-Khelaifi che, consapevole del ritardo in Ligue 1 e voglioso di avanzare prepotentemente in Champions League, cerca un uomo che accresca la qualtà offensiva. Un compito non così semplice, per cui i francesi avrebbe individuato il nome di Lucas Alario, attaccante del River Plate. Lo stesso Kluivert non ha smentito l'interesse per il ventiquattrenne argentino: "Può essere."



Infine il DS olandese ha voluto sottolineare: "Vedremo quali giocatori possono rinforzare la squadra. Osserviamo ogni posizione."