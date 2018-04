La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro prossimo di Kalidou Koulibaly: "Le lusinghe per Kalidou torneranno d’attualità nei prossimi mesi. Soprattutto in Premier League si preannunciano ricchissimi budget per la campagna trasferimenti ormai alle porte e non si baderà a spese neanche per i difensori. Tanto più che non abbondano certo i talenti nel ruolo. Motivo per cui quella clausola da 70 milioni non spaventa certo i manager del calcio che conta. Koulibaly è legato al Napoli sino al 2021 con uno stipendio da 2 milioni a stagione. Un accordo siglato nell’estate 2016 proprio in risposta all’assalto del Chelsea e con la tacita intesa di assecondare il cambio di maglia in cambio, appunto, di 70 milioni di euro"