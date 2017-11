Mateo Kovacic uomo mercato. Come ai tempi dell'Inter, non riesce ad esprimersi al meglio neanche al Real Madrid. Che sia giunta l'ora di cambiare nuovamente aria? E' un'opzione possibile perchè nel club spagnolo, anche a causa di diversi infortuni, non è riuscito ad imporsi e per ora ha trovato poco spazio.



OPPORTUNITA' DI MERCATO - La concorrenza al Bernabeu è spietata e per Kovacic anche quando rientrerà dall'infortunio non sarà facile trovare molto spazio. Il direttore sportivo del Napoli, Guintoli, sta monitorando la situazione del giocatore e valutando l'opport unità di acquistare il giocatore croato per dare un'alternativa di qualità al centrocampo di Maurizio Sarri . In estate, anche al Milan e alla Juventus è stato spesso accostato il nome del giocatore e in caso di una sua possibile cessione entrambi i club entre ranno in corsa per il suo acquisto, così da infastidire la possibile trattativa del Napoli.



UN TALENTO MAI ESPLOSO - Kovacic è arrivato all'Inter nel gennaio del 2013, dalla Dinamo Zagabria per una cifra pari a 14 milioni di euro, come uno dei migliori talenti del calcio croato ma le sue prestazione non hanno mai convinto fino in fondo il popolo neroazzurro. Eppure le prospettive erano ottime, gli era stata affidata anche la maglia numero 10, che, con il senno di poi è stata più un peso che un premio. Nelle due stagioni con la maglia dell'Inter ha segnato solo 8 gol in 80 presenze ed è forse questo uno dei motivi per cui il suo passaggio al Real Madrid, nell'estate del 2015 per 31 milioni di euro, non è stato sofferto dai tifosi e in molti di loro hanno visto la sua cessione come una liberazione. Anche i numeri con il Real non sono per nulla soddisfacenti, ad oggi ha messo a segno solo 3 reti e offerto solo 5 assist ai compagni nelle 78 partite in maglia merengue.